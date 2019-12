Jonge overvallers dringen woning binnen in Dordrecht

Een begeleider die het tuinhek wilde afsluiten, werd overlopen door de twee daders. Zij dwongen hem onder bedreiging van twee steekwapens naar binnen en eisten geld. Met een kistje met geld vluchtten zij de woning uit in onbekende richting. De daders worden rond de 16/17 jaar geschat, waren lichtgetint en volledig in het zwart gekleed.



De politie kan alle hulp bij het opsporen van deze twee jonge daders. Heeft u iets gezien of gehoord? Heeft u camerabeelden die kunnen helpen? Bel dan met 0900-8844 , of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 . Of vul onderstaand tipformulier in.

#foto betreft stockfoto