Jarige drugsdealer gearresteerd

Agenten zagen een auto rijden, de rijstijl van de bestuurder was zenuwachtig. Hierop werd de man op de Molendijk voor een controle aan de kant gezet. In de auto werden bijna twintig zogenaamde ponypacks, waarin drugs worden bewaard, aangetroffen. Ook had de man een flinke hoeveelheid contant geld bij zich. De drugs en het geld werden in beslag genomen. De politie verdenkt de man van handel in drugs. De 20-jarige man uit de gemeente Tholen bleek jarig en liep dus op zijn verjaardag tegen de lamp. Hij werd voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht. Hij zit nog vast.