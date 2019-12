Twintig boetes uitgedeeld bij taxicontrole

Arnhem - Zaterdagavond heeft er een uitgebreide taxicontrole plaatsgevonden in Arnhem. Dat gebeurde in de buurt van het Gelredome, waar op dat moment een evenement gaande was. Er werden twintig boetes uitgeschreven. Meerdere chauffeurs hadden hun papieren niet op orde, reden te hard of hielden zich niet aan de rusttijden.