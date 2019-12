Agenten belaagd in Laren, verdachte neergeschoten

Iets na 20.30 uur werd de politie gebeld over een vechtpartij aan de Naarderstraat in Laren. Ter plaatse bleken meerdere personen met elkaar in gevecht. Toen de agenten wilden ingrijpen keerden enkele verdachten zich tegen de politie. Eén van de agenten werd zodanig aangevallen dat hij het dienstwapen heeft moeten trekken om vervolgens de belager neer te schieten.. De verdachte raakte hierbij gewond. Ook één van de agenten is bij het incident gewond geraakt. Zowel de verdachte als de agent moest zich laten behandelen in het ziekenhuis. De politie heeft twee mannen aangehouden, waaronder de neergeschoten man.

Het onderzoek naar het incident is in volle gang. Zoals gebruikelijk wanneer een agent zijn dienstwapen gebruikt doet de Rijksrecherche onafhankelijk onderzoek naar het incident.

Via deze link kun je meer informatie vinden over incidenten waarbij door de politie geschoten wordt.