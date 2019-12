Gewapende overval in winkel: getuigen gezocht

Rond 17.10 uur werd personeel in de winkel overvallen door een man die in het donker gekleed was. Hij bedreigde het aanwezige personeel met een wapen en ging er na overval te voet vandoor, in onbekende richting.

Van de overvaller is het volgende signalement bekend: man, ongeveer 25 jaar oud, bol gezicht, lichtgetinte huidskleur en ongeveer 1.80-1.90 lang.

Na de overvalmelding heeft de politie gezocht in de omgeving onder andere met een politiehond, maar de dader werd niet meer aangetroffen.

Vragen aan het publiek:

* Heeft u iets gezien zaterdagmiddag dat te maken kan hebben met deze gewapende overval in de Kepplerstraat?

* Heeft u andere informatie die de politie kan helpen bij dit onderzoek?

Belt u dan a.u.b. met de recherche in Zaandam via tel.nr. 0900-8844.

Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via telnr 0800-7000.

Vermeldt u er a.u.b. zaaknummer 2019236148 bij.

2019236148