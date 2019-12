Drie aanhoudingen na steekincident Dordtselaan

De kroeg in Rotterdam-Zuid was nog open, toen er vannacht om iets voor vieren een ruzie ontstond. De mannen vochten het op straat verder uit. Tijdens het incident is er met glazen flessen geslagen. Ook werd er gestoken met een nog onbekend voorwerp. De hulpdiensten waren er snel en ontfermden zich over de slachtoffers. Twee mannen raakten gewond, van wie eentje ernstig. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie startte meteen een onderzoek en sprak met getuigen. En met succes: na een achtervolging hielden ze op de Brielselaan drie verdachten aan. En omdat getuigen een vuurwapengelijkend voorwerp hadden gezien, is er ingezet met een benaderingstechniek voor gevaarlijke verdachten, (BTGV) Hierbij trekken agenten hun wapens tijdens de aanhouding en lossen zo nodig een waarschuwingsschot. De mannen zijn aangehouden en mee naar het bureau. Ze zijn 27, 32 en 44 jaar en afkomstig uit Rotterdam.