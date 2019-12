Grote man met groot mes overvalt snackbar Stadhoudersweg

De man kwam de snackbar binnen en bedreigde de medewerker met een mes en dwong hem om geld in een tas te stoppen. Nadat hij het geld had gekregen, verliet hij de winkel en ging rechtsaf richting de Schieweg. De politie is een onderzoek gestart, bekijkt de camerabeelden en roept getuigen op om zich te melden.

Signalement dader

De man was dus erg groot, rond de twee meter en dreigde met een groot mes. Hij droeg donkere kleding en een donker grijze joggingbroek, handschoenen, zwarte muts en zwarte Nikes. Ook had hij een sjaal voor zijn mond. Alle informatie is welkom. Bel met 0900-8844 of met 0800-7000 als u liever anoniem blijft. Of tip via onderstaand formulier.