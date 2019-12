Man aangehouden na mishandeling

Rond 16:30 uur ontving de politie een melding van een conflict aan de Hazeldonk. Ter plaatse bleek dat twee mannen met elkaar in conflict waren geweest. Als de agenten naar het identiteitsbewijs van een van de mannen vragen, wordt hij opstandig. In plaats van een identiteitsbewijs uit te reiken, tracht hij de agent te slaan. De agent kan dit door uitwijken voorkomen, maar beland hierdoor wel in een worsteling met de verdachte. De man blijft zich verzetten, ook wanneer de handboeien bij hem zijn aangebracht. De 35-jarige man is overgebracht naar het cellencomplex in Breda. De verdachte weigerde mee te werken aan een ademanalyse. Hij blijft voor nader onderzoek en verhoor vastzitten.