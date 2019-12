Preventief fouilleren Breda

Sinds dit najaar is een deel van de binnenstad van Breda aangewezen als veiligheidsrisicogebied. In het kader daarvan hebben agenten in de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 december op meerdere locaties in de binnenstad preventief gefouilleerd. De actie begon in de Reigerstraat en verplaatste zich via de Havermarkt richting de Vismarktstraat. Het publiek wat de Vismarktstraat in wilde werd gecontroleerd. Passanten en voertuigen die zich vanaf de Haagdijk richting het centrum begaven zijn ook gecontroleerd. Tot slot zijn controles uitgevoerd in de Visserstraat en Adriaan van Bergenstraat.

Een persoon droeg gisteren een mes bij zich. Het mes is in beslag genomen en de man heeft een bekeuring gehad. Verschillende personen liepen, toen zij aankwamen bij de controle, weg van de politie. Ook zij zijn door agenten achterhaald en gefouilleerd.