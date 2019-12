Onderzoek naar gewapende overval supermarkt

Rond 17.30 uur kreeg de politie melding van de gewapende overval door de twee verdachten. Ze bedreigden aanwezig personeel en deden een greep in de kassa. Het is nog onbekend hoeveel er is buitgemaakt. Personeel en klanten die in de supermarkt aanwezig waren zijn niet gewond geraakt en worden opgevangen door de politie.

Agenten kijken in de omgeving uit naar de twee verdachten die na de overval wegvluchtte richting de Pasteursstraat. Via Burgernet is een signalement van hen verspreid en worden burgers gevraagd om informatie te delen.

Heeft u iets gezien? Deel uw informatie dan met de politie via 0900 - 88 44.