Beroving van maaltijdbezorger in Schalkwijk

Rond 20:00 uur bleek een maaltijdbezorger op het Floridaplein te zijn beroofd door 5 - 6 jonge mannen in de leeftijd van 15-20 jaar. Ze hielden de maaltijdbezorger tegen toen hij bij het Floridaplein fietste en dwongen hem om geld af te staan. Na de beroving zijn de daders weggerend in de richting van het winkelcentrum Schalkwijk.

Vragen aan het publiek:

* Heeft u iets gezien zaterdagavond dat te maken kan hebben met deze beroving bij het Floridaplein of heeft u deze jongens zien rennen nabij het winkelcentrum Schalkwijk zaterdagavond?

* Heeft u andere informatie die de politie kan helpen bij dit onderzoek?

Belt u dan a.u.b. met de politie in Haarlem via tel.nr. 0900-8844.

Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via telnr 0800-7000.

Vermeldt u er a.u.b. zaaknummer 2019236201 bij.

