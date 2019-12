Getuigen gezocht heftige vechtpartij Helmond

We hebben een persoon ter plaatse kunnen aanhouden voor openlijke geweldpleging. Deze verdachte is ingesloten voor verhoor en zijn rol zal verder worden onderzocht. Deze middag is er door diverse personen aangifte gedaan van mishandeling. Ook werden er getuigen gehoord. Enkele slachtoffers hebben zich door een arts moeten laten behandelen aan hun verwondingen.

Wij zijn op zoek naar een tweede verdachte. Het gaat hierom een man met in een wit trainingsjack met donkere horizontale strepen op de mouwen. Op internet circuleert een schokkend filmpje van de vechtpartij.

We willen eenieder vragen die meer informatie heeft over dit heftige incident zich te melden via onderstaand tipformulier. Ook als u camera beelden heeft dan komen wij graag in het bezit van deze beelden. De beelden kunt u uploaden via het tipformulier.

Uw tips zijn ook welkom via 0800-8844. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem (M) 0900-7000.

Wij horen graag van u zodat de daders verantwoording kunnen afleggen voor dit heftige incident. Wij rekenen op u!!