Vier verdachten aangehouden na schietpartij

Het politieonderzoek is in volle gang. Er heeft zich veel afgespeeld, we proberen zo snel mogelijk een duidelijk beeld te krijgen van de gebeurtenissen. Er zijn al getuigen gehoord, maar mogelijk zijn er meer mensen die informatie over deze zaak hebben maar nog niet met de politie hebben gesproken. Heb je iets gezien? Bel dan 0900-8844. Ook met andere informatie kun je dit nummer bellen, of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Vermoedelijk maakt de schietpartij deel uit van een langer lopend conflict in de relationele sfeer, alle betrokkenen lijken elkaar te kennen. Op dit moment geven we niet meer details over het onderzoek.

(2019547670 SK)