Poging tot straatroof in Almere

Wat is er gebeurd?

Op donderdag 5 december 2019, tussen 18:25 uur en 18:50 uur, gebeurde het volgende:

Het 19-jarige slachtoffer stapte in de bus op busstation Almere Buiten en reed richting Tussen de Vaarten Midden. Hierbij maakte hij gebruik van buslijnen M7 en M5.

Drie verdachten stapten tegelijkertijd in dezelfde bus en volgden het slachtoffer gevolgd tot op het Berend Hendrikspad.

Ter hoogte van de Jan Wiegerstraat werd het slachtoffer bedreigd met een op een mes gelijkend voorwerp en moest hij zijn telefoon afstaan aan zijn belagers.

Het slachtoffer is gelukkig op tijd weggekomen en schakelde de hulp van de politie in.

Signalement verdachten

De politie is op zoek naar de drie verdachten. Hun signalement luidt als volgt:

Verdachte 1

Jongen van ongeveer 17 jaar oud;

Getinte tot donkere huidskleur;

Ongeveer 1.75 a 1.80 meter lang, de langste van de drie;

Tenger postuur;

Haardracht is onbekend doordat de jongeman een capuchon droeg;

Kleding: donkergroene jas tot net boven zijn knie, donkerblauwe trainingsbroek met opvallende witte strepen aan de zijkant;

Spreekt straattaal.

Verdachte 2

Jongen van ongeveer 15/16 jaar;

Getinte tot donkere huidskleur;

Ongeveer 1.70 a 1.75 meter lang;

Tenger of slank postuur;

Haardracht is onbekend doordat de jongen een capuchon droeg;

Kleding: donkere trainingsbroek;

Straattaal.

Verdachte 3

Jongen van ongeveer 14/15 jaar oud;

Getinte tot donkere huidskleur;

Ongeveer 1.70 a 1.75 meter lang;

Slank postuur;

Haardracht is onbekend doordat de jongen een capuchon droeg;

Kleding: trainingsbroek;

Opvallend: de jongen had de baard in de keel en sprak met opvallende hoge pieken/geluiden;

Straattaal.

Help mee

De politie doet onderzoek naar deze poging tot straatroof. Hierbij kunnen we uw hulp gebruiken! We komen graag in contact met mensen die ook in een van de bussen hebben gezeten en de verdachten mogelijk hebben gezien. Het betreft de buslijn M7, van Busstation Almere Buiten richting Tussen de Vaarten Noord tussen 18:25 uur en 18:45 uur. Wellicht zijn er mensen die in de buslijn van de M5, van Tussen de Vaarten Noord naar Tussen de Vaarten Midden diezelfde personen hebben gezien en ons verder kunnen helpen met de zaak.

Of heeft u andere informatie die bij kan dragen aan het politieonderzoek? Wij komen graag met u in contact! Vul onderstaand formulier in of bel 0900 8844. Anoniem melding doen kan ook via Meld Misdaad Anoniem 0800 7000. Alvast bedankt!