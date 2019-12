Getuigenoproep woningoverval Aanlegsteeg

Toen tussen 20.30 en 21.30 uur de bewoner de voordeur opende, werd hij geconfronteerd met een aantal verdachten die direct de woning betraden. De verdachten doorzochten de woning en verlieten de woning met buit. De bewoners raakten bij de overval niet gewond.

Vermoedelijk gaat het om 3 verdachten. Ze waren vermomd, vermoedelijk blanke huidskleur. Twee verdachten zijn ongeveer 1.80 meter lang, en 1 verdachte 1.70 meter.

De politie is een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen en/of personen die meer informatie hebben over deze overval. Het gaat dan niet alleen om het moment van de overval zelf maar ook om de dagen en/of weken voorafgaand aan de overval. Heeft u iets gezien of gehoord over deze overval? Help mee met het politieonderzoek en deel uw informatie via onderstaand formulier of bel 0900 8844. Liever anoniem melding doen kan ook via Meld Misdaad Anoniem online en telefonisch op 0800 7000. Alvast bedankt!