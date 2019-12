Getuigenoproep straatroof van Hasseltlaan gezocht

Het slachtoffer liep om 12:45 uur in de Van Hasseltlaan om een pakket te bezorgen. In het flatgebouw waar hij een pakket moest afleveren werd hij door twee onbekende mannen beroofd van de telefoon die hij moest bezorgen. Daarna zijn de twee verdachten in een onbekende richting vertrokken.



Volgens het slachtoffer zagen de twee verdachten er als volgt uit:

Verdachte 1 (circa 22 jaar)

Geslacht: Man

Huidskleur: licht getint

Haar: zwart haar met klein baardje

Kleding: droeg een muts, sjaal en was volledig in het zwart gekleed

Verdachte 2 (circa 20 jaar)

Geslacht: Man

Huidskleur: donkere huidskleur

Haar: zwart haar

Postuur: dun postuur

Kleding: droeg een muts, sjaal en was volledig in het zwart gekleed

Getuigen gezocht

Het adres waar de bezorger moest bezorgen, is meermaals gebruikt als nepadres voor fraudezaken met marktplaatsverkopen van telefoons. De recherche is dringend op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben in de buurt van de Van Hasseltlaan. Heeft u informatie voor de recherche of beschikt u over camerabeelden? Meld dit dan via 0900-8844. Anoniem bellen kan ook via 0800-7000.