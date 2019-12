Bezorger beroofd van lachgasflessen

Agenten konden in de buurt met de bezorger en meerdere getuigen praten. Inmiddels was het lachgas uit de bus verdwenen, dus de zoektocht naar de verdachten, werd geopend. Helaas nog zonder resultaat. Er is een buurtonderzoek gedaan en er worden camerabeelden veilig gesteld. Ook zoekt de politie nog getuigen.

Getuigen?

De politie komt graag in contact met getuigen, die nog niet met de politie hebben gesproken. De mannen waren allemaal licht getint, droegen donkere kleding en hadden een zwarte muts op. Een van de mannen was wat dikker en had een baard. Ook had er één een Nike jas aan met grijze capuchon. Heeft u informatie? Bel dan met 0900-8844 of met 0800-7000 als u liever anoniem blijft. Ook kunt u onderstaand tipformulier invullen.