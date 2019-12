Marktplaatsberover aangehouden, onderzoek naar tweede berover

Zaterdag 7 december had een 45-jarige man uit Schoonhoven via Marktplaats afgesproken om een telefoon te kopen. Rond 22.15 uur ontmoette hij de verkoper op de Molièreweg in Rotterdam. Nadat hij de afgesproken prijs had betaald, griste de dader de telefoon uit de handen van de koper, gaf hem een duw en rende er met het geld en de telefoon vandoor. Voordat het verbouwereerde slachtoffer kon reageren, was de dader er al vandoor. Wel belde de Schoonhovenaar snel de politie, die direct in actie kwam. Binnen een uur na de beroving was de verdachte opgespoord en aangehouden. Het ging om een 24-jarige Rotterdammer.



Dit resultaat wil de politie graag ook bereiken in het onderzoek naar een beroving die op 6 december plaatsvond. Om 19.40 uur meldde de dader zich voor de voordeur van de 26-jarige verkoper aan de Mathenesserdijk. Hij werd binnengelaten en de koop werd gesloten, maar in plaats van geld haalde de dader plots een mes tevoorschijn. Hij rende vervolgens de woning uit en via de Mathenesserdijk de Schiedamseweg op. Ter hoogte van een Thais restaurant gooide de dader de laptop weg. De Rotterdammer had daarmee zijn eigendom weer terug, maar de dader was gevlogen.



Het ging om getinte man met een ovaal gezicht. Hij was ongeveer 1.85m, was 21-24 jaar, droeg een beugel en had een normaal postuur. Hij had een zwarte jas tot aan zijn knieën aan, droeg een zwart petje en had de capuchon van zijn jas erover. De dader droeg zwarte schoenen en een zwarte joggingbroek.

Was je getuige van de overval of (her)ken je de overvaller? Bel dan het Regionaal Overvallen Team van de politie in Rotterdam via 0900-8844 of tip onder dit bericht. Blijf je liever anoniem? Bel dan 0800-7000 of ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl.

Niemand wil beroofd of opgelicht worden! Volg de onderstaande tips op om de kans daarop zo klein mogelijk te maken.

1. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn dan is dat vaak ook zo. Vraag bijvoorbeeld naar de herkomst en de reden van verkoop.

2. Laat vragen, biedingen en betalingen altijd via de verkoopsite verlopen. Zo heb je gemaakte afspraken altijd bij de hand. Mensen met slechte bedoelingen willen zo min mogelijk sporen achterlaten en proberen onderling contact buiten de site te houden, bijvoorbeeld via Whatsapp of telefoon.

3. Zorg dat je een goed beeld hebt met wie je handelt. Kijk bijvoorbeeld naar andere advertenties van de verkoper of hoe lang iemand geregistreerd is op de site. Controleer de gegevens op stopheling.nl. Check de (ver)koper bijvoorbeeld ook via Google, social media en internetfora. Deel nooit een kopie van je ID/bankpas of rijbewijs. Ook niet als de (ver)koper daar om vraagt.

4. Betaal snel, makkelijk en veiliger met Betaalverzoeken met iDEAL aangeboden door Online Betaalplatform op. Het telefoon-, rekeningnummer en ID van verkopers, die betaalverzoeken gebruiken, is dan al gecontroleerd door Online Betaalplatform.

5. Maak samen duidelijke afspraken over levering. Kies een plek en tijdstip waar je je beide prettig bij voelt. Gebruik Gelijk Oversteken Service aangeboden door Online Betaalplatform als je het product wilt verzenden: de verkoper krijgt zijn geld als het pakket door de koper is ontvangen.

In het geval dat de transactie toch is misgegaan en je bent opgelicht of beroofd, doe dan altijd aangifte. Een deel van de aangifte komt ook bij de verkoopsites terecht, zodat zij preventieve maatregelen kunnen nemen.