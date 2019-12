Verdachte aangehouden voor supermarktoverval Dordrecht

Die maandagochtend, om ongeveer 09.15 uur kwamen twee mannen op een scooter aan bij de supermarkt en één van hen ging naar binnen. Hij bedreigde het personeel met een mes, maar die bleek daar niet van onder de indruk. De overvallers vluchtten daarop snel weer weg.

Vlak na de overval werd een man aangehouden op een scooter waarvan werd aangenomen dat hij bij de overval betrokken was. Deze man bleek niks met de overval te maken te hebben en is heengezonden.

Het onderzoek naar de tweede overvaller loopt nog. Getuigen zijn bij dit onderzoek nog steeds zeer welkom. Bent u getuige geweest of heeft u andere informatie, neem dan contact op met de politie eenheid Rotterdam, via telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.