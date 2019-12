Automobilist mishandeld na verkeersruzie

Het slachtoffer reed rond 08.30 uur op de A16 vanuit Rotterdam in de richting van Prinsenbeek. Voor hem reed een 57-jarige bestuurder uit Breda, die volgens het slachtoffer niet voldoende rechts hield. Hierop seinde hij met zijn verlichting. Tijdens het inhalen zou de 57-jarige man zijn frustratie hebben geuit in de nodige gebaren richting de ander. Toen beiden de afslag Prinsenbeek namen, zette de 57-jarige bestuurder zijn auto voor de ander. Hij stapte uit en sloeg de ander in het gezicht. Het slachtoffer kwam op het wegdek terecht en moest voor verdere verzorging naar het ziekenhuis. De politie nam van meerdere getuigen een verklaring op en wist de verdachte in zijn woning aan te houden. Hij zit vast voor verder onderzoek.