Man aangehouden na steekincident

Een politieman die zondagmiddag door de Raadhuisstraat reed, werd gewenkt door mensen dat er iemand mishandeld werd in een woning. Hij trof op straat een Poolse man aan die middels een tolk vertelde dat hij door meerdere mensen aangevallen was. Een van die aanvallers zou daarbij met een mes gestoken hebben. Hij had zich verweerd maar liep toch meerdere verwondingen op. De mishandeling had plaats gevonden in de hal van een woning aan de Raadhuisstraat. De politieman trof daar enkele bloedspatten aan op de muur. Het slachtoffer werd ter plaatse behandeld in een ambulance. Tijdens de behandeling wees hij een omstander aan die volgens hem met het mes gestoken zou hebben. Deze man is als verdachte aangehouden.