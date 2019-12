Man schopt agente in het gezicht tijdens aanhouding

De politie kreeg die avond iets voor 19.30 uur het verzoek om naar de Ceresstraat te gaan, omdat er een man liep die aan meerdere geparkeerde auto’s aan het voelen was. De agenten troffen de man in de omgeving aan en vroegen hem zich te legitimeren. De man, die sterk naar alcohol rook, gaf hier geen gehoor aan. Toen de man vervolgens werd aangehouden, zag hij kans een van de agenten in het gezicht te trappen. Zij raakte hierbij lichtgewond en deed aangifte tegen de man. Wat de verdachte in de desbetreffende straat deed is nog onbekend. De politie gaat met hem in verhoor.