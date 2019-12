Drie mannen onwel in trein aangetroffen

Rond 08.30 uur kregen de hulpdiensten een gezondheidsmelding van drie personen in natte kleren die onwel waren geworden in een trein die vanuit Eindhoven naar station Venlo reed. Het treinverkeer heeft korte tijdhinder ondervonden van het verlenen van de medische hulp aan de slachtoffers door de hulpdiensten op het station in Venlo.

Ze zijn alle drie met onderkoelingsverschijnselen overgebracht naar het ziekenhuis voor medische zorg. Ze verkeren momenteel niet in levensgevaar. Als het medisch verantwoord is worden de mannen door de politie gehoord om duidelijkheid te krijgen over de identiteit en hoe ze een nat pak hebben opgelopen. Ook is nog onduidelijk waar ze precies op de trein zijn gestapt.