Minderjarige aangehouden met XTC tabletten

Samen met de wijkagent surveilleerden de agenten van Pandora in de wijk. Zij controleerden de 16-jarige Blerickenaar. Nadat bleek dat hij XTC-pillen in zijn bezit had is hij aangehouden en via ZSM wordt de zaak afgehandeld.

Pandora, van onrust naar rust in de wijk!

De aanhouding valt binnen de aanpak van Pandora. Pandora is de wijkgerichte aanpak waarbij de politie, gemeente Venlo, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst nauw samenwerkt om de veiligheid en de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Criminaliteit moet een halt worden toegeroepen. Het leven in de wijk moet voor de wijkbewoners aangenamer, leuker en veiliger worden. Van onrust naar rust in de wijk! Pandora richt zich op meerdere wijken in de gemeente Venlo. Op dit moment ligt de focus op Blerick en in het bijzonder op het Vastenavondkamp.