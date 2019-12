Politie onderzoekt gewapende overval op supermarkt

Bij de overval raakte niemand gewond. De politie is gestart met een onderzoek en komt graag in contact met mensen die informatie hebben over de overvaller, of mensen die de man mogelijk hebben zien rijden. Ook wanneer u rond 19.00 uur iets opvallends heeft gezien in de buurt van het Laurentiusplein, wil de politie dat graag weten. De politie is bereikbaar via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Er is ook een bericht via burgernet verstuurd.