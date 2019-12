Twee verdachten aangehouden voor overval supermarkt

Onderzoek van de recherche bracht de politie op het spoor van de twee verdachten een 21-jarige man uit Geleen en een 19-jarige man uit Arnhem. De man uit Geleen is zondagavond aangehouden, gevolgd door een aanhouding op maandag in Arnhem. De supermarkt aan de Jos Klijnenlaan werd zondagavond rond 17.30 uur door twee gewapende verdachten overvallen. Het tweetal bedreigde het personeel met een wapen en deed een greep uit de kassa. Personeel en klanten die in de supermarkt aanwezig waren zijn niet gewond geraakt en zijn opgevangen door de politie.

De recherche onderzoekt of de twee verdachten mogelijk ook in verband kunnen worden gebracht met twee andere overvallen (op een slijterij en cafetaria) die dit weekend plaatsvonden in Geleen.