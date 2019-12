Aanhouding na onderschepping van meer dan 2000 kilo cocaïne

De container, afkomstig uit Colombia, werd door de Belgische douane gecontroleerd. Hierbij troffen zij de blokken cocaine aan tussen een deklading van zakken met meststof. Omdat de container bestemd was voor een bedrijf in Nederland heeft de Federale politie contact gezocht met de Nederlandse collega’s.

Rechercheurs van de Dienst Landelijke Recherche hebben vervolgens de zaak overgenomen. Nadat de container afgeleverd werd bij een bedrijf in Alphen is een arrestatieteam de loods binnengegaan en is er een verdachte aangehouden. De man zit in voorlopige hechtenis.



Het onderzoek gaat verder. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.