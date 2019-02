Politie start ‘Wielklem Project’

Het innen van openstaande boetes is bij wet geregeld in de Wet Administratieve Handhaving Verkeersvoorschriften (WAHV of Wet Mulder). Ruim 90% van de opgelegde geldboetes worden door betrokkenen binnen één jaar, al dan niet na aanmaning en/of verhoging, via een acceptgiro betaalt. Voor die overige 10 % is dit project bedoeld.