Tiel Politie onderzoekt (woning)brand

De politie is op zoek naar getuigen die iets weten dat van belang kan zijn. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de daders of eventuele gebruikte voertuigen of een looprichting. Twijfelt u over uw informatie? Bel gerust. Dat kan via het algemene nummer 0900-8844. Belt u liever anoniem? Bel dan met M via 0800-7000

2019056615 (fdv)