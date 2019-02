Politie zoekt specifieke getuigen zware mishandeling

Op straat troffen omstanders de gewonde jongen aan. Zij hielpen hem en zij zijn ook achter de dader aangegaan. Enkele getuigen verklaarden dat de verdachte in tram 23 in de richting van Marconiplein is gestapt.

De politie wil in contact komen deze mensen die nog geen verklaring hebben afgelegd. Het gaat met name de omstanders die rond het tijdstip van de mishandeling getuige moeten zijn geweest en die het slachtoffer hebben geholpen. Deze getuigen kunnen belangrijke informatie hebben.

Heeft u iets gezien of heeft u informatie over deze mishandeling, neem dan contact op met de recherche van bureau Zuidplein via 0900-8844. Liever anoniem, dan via M 0800-7000.