Verdachte aangehouden voor overval op supermarkt in Apeldoorn, tweede verdachte wordt gezocht

Het onderzoek naar de overval op de supermarkt in Apeldoorn nog volop door. Het team is op zoek naar de tweede verdachte, de man die de scooter bestuurde. Misschien was je op 3 november in de buurt van de supermarkt en heb je twee mannen op een grijze scooter zien rijden en herinner je je hoe de bestuurder eruit zag? Of weet je wie de bestuurder is? De recherche komt graag in contact met mensen die iets weten over deze tweede man.

Heb je tips? Vul dan onderstaand tipformulier in of bel met de politie in Apeldoorn. Liever anoniem? Bel dan gratis 0800-7000.

^MB