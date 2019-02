Ernstig ongeval met dodelijke afloop

De 21-jarige man uit Aalten is als verdachte aangehouden en zit nog vast. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Beide bestuurders hebben ter plaatse een blaasproef gedaan. Er was geen alcohol in het spel. De politie heeft voor diverse mensen die daar prijs op stelden slachtofferhulp aangeboden. De weg is enige tijd afgesloten in verband met het onderzoek en het bergen van de voertuigen.

De oorzaak van de aanrijding wordt door de Verkeersongevallenanalyse onderzocht. Het lijkt erop dat een te hoge snelheid in combinatie met het raken van de berm de oorzaak is geweest van de aanrijding.

2019048962 (fdv)