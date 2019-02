Getuigenoproep gewapende overval op snackbar

Die avond rond 19.00 uur kwamen drie gewapende overvallers de snackbar binnen. Ze bedreigden het personeel en eisten geld. Het personeel zag echter kans de overvallers weg te jagen, waarna het drietal de zaakl uit rende zonder buit.

Signalementen

Verdachte 1:

jongeman

donker getinte huidskleur

slank postuur

leeftijd tussen de 16 en 25 jaar

droeg een zwart sportvest met logo van voetbalclub Paris Saint Germain en op de schouders tot halverwege de mouw witte strepen

had een capuchon op met daaronder een zwarte pet

droeg zwarte handschoenen.

Verdachte 2

had een capuchon op met daaronder een bikvakmuts

droeg een donkerkleurige jas

had witte handschoenen aan.

Verdachte 3

jongeman

donkergetinte huidskleur

slank postuur

leeftijd tussen de 16 en 20 jaar

droeg een zwart Nike sportjack met twee witte touwtjes bij de ritssluiting

had een grijze trainingsbroek aan

had een capuchon op met daaronder een pet.

De politie vraagt

Heeft u iets van de overval gezien of heeft u de verdachten ergens gezien op hun vlucht? Of weet u misschien wie de verdachten zijn? Bel de recherche in Almere 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.