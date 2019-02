Dronken achterop de politie

Omstreeks 12.30 uur kreeg de politie melding van een vrouw voor haar auto was gevallen op het Soendaplein. De vrouw zou mogelijk onder invloed van alcohol verkeren. Ter plaatse bleek de vrouw inderdaad het nodige te hebben gehad. Zij was onvast ter been en praatte warrig. De vrouw moest een blaastest afleggen waaruit duidelijk drankgebruik bleek. Om te voorkomen dat de vrouw in haar auto zou stappen en weg zou rijden, kreeg zij een rijverbod.

Omgeveer tien minuten later zag de politie de vrouw toch in haar auto rijden. De politie ging voor de auto rijden en gaf een stopteken. Dat lukte niet helemaal goed. De vrouw kwam weliswaar tot stilstand, maar dat kwam doordat zij achter op de politiewagen reed.

De vrouw werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau waar een ademanalyse volgde. Hieruit bleek dat zij 1240 ug/l alcohol in haar adem had (2,8 %o). Dat is ruim vijfenhalf maal het voor haar toegestane maximum van 220 ug/l.

2019020239