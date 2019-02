Politie zoekt getuigen dodelijke aanrijding Afsluitdijk

Den Oever - De politie is op zoek naar getuigen van een aanrijding tussen twee auto’s op de Afsluitdijk onder Den Oever, waarbij maandagavond een 53-jarige man uit Minnertsga is overleden. De politie in Noord-Holland is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844.