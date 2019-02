Vijf verdachten aangehouden voor oplichting en/of drugs

De politie kwam de verdachten op het spoor naar aanleiding van een onderzoek naar leden van lokaal gevestigde motorclubs.

De meeste leden van motorclubs zijn normaal geïntegreerd in de maatschappij. Enkelen, veelal leden van de zogenaamde 1% motorclubs, houden zich echter niet aan de wet en weigeren de regels die in Nederland gelden te accepteren. Deze zogenaamde ‘outlawbikers’ vertonen normoverschrijdend en crimineel gedrag. Uit onderzoek blijkt dat deze outlawbikers door hun groepsgedrag zo intimiderend werken dat hun slachtoffers vaak geen aangifte doen uit angst voor de gevolgen. De aanpak van de outlawbikers heeft een hoge prioriteit voor de politie en haar partners (OM, gemeenten, Belastingdienst etc.). Het is bekend dat individuele leden van dergelijke clubs betrokken zijn bij criminele en/of ondermijnende activiteiten.