Aanhoudingen op de Oostelijke Eilanden ivm drugshandel en witwassen

De politie is maandagochtend vroeg de woning binnengevallen en heeft de woning doorzocht. In de slaapkamers van de broers heeft de politie drugs, geld, dure kleding en sportschoenen gevonden. De broers worden ook verdacht van het witwassen van geld. Tijdens het onderzoek zijn door de politie onder andere dure sportschoenen in beslag genomen (zie foto's). De rechter-commissaris heeft donderdagmiddag 31 januari besloten dat de verdachten tenminste 14 dagen langer vast blijven zitten. Eerder werd al een familielid aangehouden in verband met mogelijke drugshandel.