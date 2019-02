Vrouw aangehouden na mishandeling politieagente

De agenten surveilleerden die nacht rond 01.15 uur in de Kromstraat en zagen daar dat een beveiliger van een horecagelegenheid een vrouw de toegang weigerde. De vrouw was onder invloed van alcohol en weigerde weg te gaan, ook nadat de beveiliger haar dat meerdere malen vorderde. Hierna besloten de agenten haar aan te houden voor openbare dronkenschap en liepen ze met haar richting de politieauto. De verdachte, een 26-jarige vrouw uit Den Haag probeerde zich hierbij meerdere malen los te rukken. Bij de auto gekomen, bemoeiden zich twee andere vrouwen met de situatie waarna zij door de agenten werden gevorderd om weg te gaan. Een van de twee vrouwen luisterde hier niet naar en probeerde de aangehouden vrouw te ontzetten. Daarbij gaf zij een van de agenten een harde klap tegen haar gezicht. Hierop hielden de agenten deze 24-jarige vrouw uit Den Haag aan voor belemmering en mishandeling. De agente heeft hiervan aangifte gedaan.



Aan het bureau kreeg de 26-jarige vrouw een proces verbaal voor openbare dronkenschap. Zij werd hierna heengezonden.

De 24-jarige vrouw zit nog vast en wordt door de recherche als verdachte gehoord voor de belemmering en de mishandeling van de agente.



Geweld tegen politie en hulpverleners

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Dit geldt voor iedereen die bij de politie werkt: agenten, rechercheurs, medewerkers van de meldkamer, baliemedewerkers en medewerkers van ondersteunende afdelingen.

Het Openbaar Ministerie brengt de dader zo snel mogelijk voor de rechter en eist driemaal zo hoge straffen.