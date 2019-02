Schietincident Noordstraat: politie zoekt getuigen

Vrijdagochtend 1 februari kreeg de politie de melding om naar een woning in de Noordstraat te komen vanwege het aantreffen van een aantal hulzen. De bewoonster verklaarde dat donderdagavond 31 januari om 22.30 uur twee personen in het portiek aanbelden en die zich voordeden als pakketbezorgers. De bewoonster gaf aan niks besteld te hebben en besloot de deur niet te openen. Vervolgens hoorde zij rond 00.00 uur wederom de bel gaan en gebonk op de voordeur. Ook toen opende zij de deur niet en vervolgens hoorde zij een harde knal.



Toen agenten vrijdagochtend rond 08.00 uur ter plaatse waren troffen zij enkele gaten in de deur van de woning in de Noordstraat. Ook lagen er enkele hulzen op de grond in de portiek. Uit onderzoek komt naar voren dat er sprake is van een vergissing en dat de beschoten woning niet het beoogde doelwit zou moeten zijn. De politie heeft op dit moment nog geen verdachten aangehouden.



Getuigen gezocht

De recherche onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden. De politie verzoekt iedereen die meer informatie heeft over het schietincident om contact op te nemen via 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.