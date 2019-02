Man aangehouden na beroving

Rond 14.00 uur kregen agenten de melding van een beroving in een horecagelegenheid op het Henri Dunantplein. Ter plaatse troffen zij het 69-jarige slachtoffer, dat vertelde dat hij was beroofd en dat de verdachte er met de kassalade vandoor was gegaan. De politie startte direct een onderzoek en kon daardoor korte tijd later de 53-jarige verdachte in Lisse aanhouden.

Het slachtoffer is opgenomen in het ziekenhuis. De verdachte zit nog vast en wordt verhoord door de recherche.