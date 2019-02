Nieuwe politiebureau Venray/Gennep officieel geopend

Ingrid: “Ik wil alle collega’s van het team complimenteren en ook bedanken. Ik weet hoe jullie keihard werken om de diensten rond te krijgen en te staan voor de veiligheid van de burger. Ik dat kader zijn jullie ook gestart met vernieuwend werken. Kijken wat er bijvoorbeeld mogelijk is in de samenwerking met Oost-Brabant en Oost-Nederland. Jullie verdienen zo’n mooi bureau als dit. Ik wens jullie veel werkplezier en veiligheid.”

Hans Gilissen, burgemeester van Venray, brak tijdens zijn toespraak een lans voor de ‘dag van de politie’. “Vandaag, 1 februari is de dag van de Heilige Severus, beschermheilige van de politie. Ik roep 1 februari dan ook uit tot de dag van de politie. Laat de inwoners maar eens beseffen wat voor belangrijk werk jullie doen.” Om zijn waardering te onderstrepen gaf hij de collega’s een taart met daarop de afbeelding van de heilige Severus.

We werken alleen nog maar met laptops

De officiële opening is dan wel pas op 1 februari. Het bureau is al in september in gebruik genomen. Dat was in het begin wennen voor iedereen. Jan de Rooij:”Clean desk, flexplekken, open ruimtes. Maar flexibel zoals politiemensen zijn, waren de collega’s er binnen de kortste keren aan gewend en heeft iedereen zijn draai gevonden. Het is een prachtig nieuw bureau van waaruit we vernieuwend werken vanuit onze wijkteams.“ Afgelopen week is het basisteam Venray/Gennep gestart met mobiel werken. Ze werken alleen nog maar met laptops. “Dat draagt er toe bij dat wij het voor onze burgers, ondernemers en partners in ons werkgebied nog beter maken. Want daar doen we het voor!”

Nieuwbouw nagenoeg energieneutraal

Het nieuwe politiebureau is een primeur in Nederland. Want het is het eerste nieuwe politiebureau dat nagenoeg energieneutraal wordt opgeleverd en aansluit op het nieuwe huisvestingsconcept. Jan de Rooij:”Om ons werk goed te kunnen doen, is een geschikte en flexibele werkomgeving belangrijk. Met werkplekken waar we veilig en vertrouwelijk kunnen werken en daarnaast op een gastvrije manier kunnen samenwerken met partners en burgers. Waar we in staat zijn om verschillende keuzes te maken in waar hoe we werken en samenwerken. Zodat we kunnen werken waar ons werk is.” Vanaf maandag 24 september is het nieuwe onderkomen van het basisteam Venray/Gennep al in gebruik genomen. De nieuwbouw is pal naast het oude bureau opgetrokken dat inmiddels is afgebroken. ”De collega’s zijn enthousiast over het mooie pand. Maar vooral verbaasd over de ruimte in het nieuwe bureau.” Het door BDG architecten uit Zwolle ontworpen bureau telt twee bouwlagen en beslaat totaal 980m2. De bouw ging in oktober 2017 van start.