Getuigen gezocht na beroving

Voor zover bekend waren er bij de beroving geen wapens in het spel. De politie zoekt nu mensen die iets gezien hebben dat met deze beroving te maken kan hebben. De dader:

Is tussen de 16 en 20 jaar

Ongeveer 1.75m lang

Had opvallend veel acne in zijn gezicht

Reed op een wit/zwarte scooter

Weet u meer over deze dader? Of hebt u hem gezien in de buurt van de Nieuwe Pieckelaan op zaterdagavond 9 februari tussen 20.00 en 20.30 uur? Bel dan de politie via 0900-8844. Anoniem kunt u informatie melden via 0800-7000 (meld misdaad anoniem).

(2019061134 sk)