Voetgangster verkeersongeluk Werkhoven overleden

Die vrijdagavond rond 19.00 uur vond de aanrijding plaats op de parallelweg van de N229. Een witte bestelbus reed op de Werkhovenseweg richting Wijk bij Duurstede, waarna deze in aanrijding kwam met de voetgangster. Het 18-jarige slachtoffer raakte ernstig gewond en werd met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. Ondanks levensreddende pogingen is zij zaterdagavond 9 februari bezweken aan haar verwondingen.

Getuigenopoep

Bij het verkeersongeval werd ook een traumahelikopter ingezet. De parallelweg werd voor langere tijd afgesloten in verband met het sporenonderzoek. De 75-jarige bestuurder van de bestelbus bleef ongedeerd en is inmiddels gehoord. Het Tactisch Verkeersteam heeft het ongeluk in onderzoek en is specifiek op zoek naar mensen die rond het tijdstip van het ongeval ook op dezelfde plek waren of getuige zijn geweest van het ongeluk. Hun informatie kan van belang zijn voor het onderzoek.

Informatie delen met de politie

Bent u getuige geweest van het ongeluk? Geef uw informatie dan via 0900-8844 of maak gebruik van onderstaand tipformulier.