Autokrakers gepakt in Heerhugowaard

Direct werd de wijk afgezet. Na een korte achtervolging te voet werden beide verdachten aangehouden. Het gaat om twee mannen van 21 en 24 jaar. Bij zeker drie voertuigen in de omgeving was er ingebroken. Mogelijk heeft het tweetal bij nog meer auto’s ingebroken of een poging tot inbraak gedaan. Autobezitters kunnen via internet melding doen en / of aangifte doen.

Beide verdachten zijn meegenomen naar het politiebureau.

2019026580