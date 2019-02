Politie zoekt mogelijk slachtoffer vuurwapenincident

Doordat de man met een vuurwapen had gedreigd, besloten de agenten na verkregen toestemming de woning van de verdachte te doorzoeken. Niet voor niets zo bleek al snel. Zij vonden in de woning onder andere ruim 16.000 euro aan cash geld Maar ook enkele andere goederen die de agenten direct in beslag namen. Een in de woning aanwezige 24-jarige vrouw werd eveneens aangehouden op verdenking van witwassen.