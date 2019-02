Eenzijdig ongeval Oud Vossemeer, bestuurder onder invloed

Er raakte niemand gewond bij het ongeval. De bestuurder van de auto (25 jaar uit Tholen) remde en raakte hierdoor de macht over het stuur kwijt. Via de andere weghelft kwam zijn auto in de berm terecht, reed een hek kapot en belandde gedeeltelijk in de sloot. De auto is weggesleept door een takelbedrijf. Agenten kwamen ter plekke en de bestuurder moest een blaastest ondergaan. Hij blies een A op straat en moest mee naar het bureau voor een ademanalyse.

Het apparaat gaf aan dat hij 230 ug/l blies. Dit is bijna drie keer teveel voor een beginnend bestuurder, wat deze man was. Na overleg met de officier van justitie is hem een transactie aangeboden van 325 euro (en 9 euro administratiekosten). Ook kreeg hij een rijverbod opgelegd van drie uur.