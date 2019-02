Fietsendief aangehouden

De politie kwam de man op het spoor nadat er bij een supermarkt in Heinkenszand fietsen waren ontvreemd. Van die diefstallen waren camerabeelden gemaakt. De verdachte werd door wijkagenten herkend van de camerabeelden. De verdachte is overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij is gehoord. Hij bekende tijdens het afleggen van een verklaring ook nog een fietsendiefstal op 24 januari jongstleden bij dezelfde winkel in Heinkenszand. De politie heeft echter bij deze diefstal nog geen aangifte, dus kan de fiets nog niet terug naar de rechtmatige eigenaar. Het verzoek is aan de persoon wiens fiets op die datum is gestolen om alsnog aangifte te doen bij de politie.

De verdachte reed vandaag op een fiets die vermoedelijk ook vandaag (zondag 10 februari 2019) bij de Aldi supermarkt in Vlissingen is ontvreemd. Deze fiets is in beslag genomen en staat op het politiebureau aan de Valckeslotlaan in Goes. Mocht er iemand zijn fiets vandaag hebben geparkeerd bij de Aldi in Vlissingen en deze niet meer aangetroffen na het winkelen, dan mag de eigenaar contact opnemen met de politie. Dit kan via het algemene telefoonnummer (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Bij contact wordt u verzocht zaaknummer 2019-018621 te vermelden.