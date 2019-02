Teveel alcohol gedronken

Surveillerende agenten in Middelburg zagen rond 03.55 uur een auto vertrekken uit een parkeervak in de Stadhuisstraat in Middelburg. Omdat het leek of de bestuurder niet helemaal wist waar hij naartoe moest besloten de agenten deze auto en de bestuurder aan een controle te onderwerpen. Achter het stuur bleek een vrouw van 34 uit Vlissingen te zitten. De vrouw moest een blaastest ondergaan waaruit bleek dat zij teveel had gedronken. De bijrijdster vroeg de agenten of zij ook een blaastest mocht doen om te kijken of zij nog naar huis kon rijden. Deze vrouw bleek niet onder invloed van alcohol, dus op zich was dat naar huis rijden geen probleem. De Vlissingse was intussen op de bijrijdersstoel gaan zitten, in de veronderstelling dat zij door haar vriendin naar huis gebracht zou worden. Helaas voor haar gingen de agenten daar niet mee akkoord. De Vlissingse moest mee naar het bureau om een ademanalysetest te doen. Uit die test bleek dat zij ook teveel had gedronken om nog in een auto te mogen rijden. Zij blies 595 ug/l en dat is meer dan voldoende om het rijbewijs in te vorderen. Dat deden de agenten dan ook.