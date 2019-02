Vals geld in Renesse

De jongen had twee valse biljetten van vijftig euro op zak en werd hierop betrapt toen hij iets wilde afrekenen. Volgens de medewerkers van het café was snel duidelijk dat het hier om vals geld ging. De politie werd gewaarschuwd en de jongen is aangehouden. Nadat zijn ouders in kennis waren gesteld van het voorval is hij overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij de nacht heeft doorgebracht. Hij zal vandaag gehoord worden. De valse briefjes van vijftig zijn door de politie voor onderzoek in beslag genomen. De jongen heeft de door hem gemaakte kosten overigens nog wel afgerekend met écht geld.