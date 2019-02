Verschillende (pogingen) straatroven in Bergen op Zoom

De politie is nog op zoek naar getuigen die ons mogelijk kunnen helpen bij het onderzoek. Mocht u iets weten dat verband kan houden met deze straatroven, of hebt u zelfs iets gezien van de beschreven berovingen, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de politie. Dat kan via het algemene nummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Als u liever niet met de politie praat, maar u vindt het wel belangrijk om uw informatie te delen, dan kan dat ook (gegarandeerd anoniem) via Meld Misdaad Anoniem. Bezoek hun website (www.meldmisdaadanoniem.nl) of bel op 0800-7000. Vermeld bij uw contact graag zaaknummer 2019-031301.

Zaterdagmiddag rond 13.15 uur liep een 53-jarige vrouw bij winkelcomplex De Zeeland over de Escarp in Bergen op Zoom. Op een gegeven moment voelde zij dat haar tas van haar schouder gerukt werd. De vrouw kwam hierdoor ten val en liep hierbij letsel op. De beroving werd gepleegd door een man op een scooter. Nadat hij de tas gegrepen had ging de man er vandoor. De vrouw heeft een signalement doorgegeven aan de politie. In de tas zat o.a. een portemonnee met bankpassen. Enige tijd later zijn met de bankpassen goederen afgerekend in verschillende winkels in de buurt.